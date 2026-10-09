समस्तीपुर से बेगूसराय-पटना तक का सफर होगा मुश्किल, बूढ़ी गंडक पुल का संपर्क पथ धंसा

संवाद सहयोगी, खानपुर (समस्तीपुर)। सड़क पर सफर करते समय अचानक सामने पांच फीट गहरा गड्ढा मिल जाए तो संभलने का मौका भी मुश्किल से मिलेगा। कुछ ऐसी ही खतरनाक स्थिति खानपुर-अंगारघाट मार्ग पर बूढ़ी गंडक नदी पुल के पास बन गई है।

यहां संपर्क पथ का एक हिस्सा धंसने से सड़क के बीचोंबीच गहरा गड्ढा बन गया है। ऐसे में थोड़ी सी चूक वाहन चालकों के लिए भारी पड़ सकती है। ग्रामीणों ने बांस और पेड़ की टहनियां लगाकर लोगों को सावधान किया है।

सड़क के बीचोंबीच बना गहरा गड्ढा यह स्थल भोरे जयराम और बछौली पंचायत की सीमा पर स्थित है। संपर्क पथ का धंसा हिस्सा करीब चार से पांच फीट गहरा हो गया है। नीचे की मिट्टी भी पूरी तरह कट गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार, यहां पहले छोटा गड्ढा था। बुधवार रात हुई तेज बारिश के बाद पानी के बहाव से स्थिति बिगड़ गई और सड़क का हिस्सा धंस गया।