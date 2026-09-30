समस्तीपुर में चंपारण हमसफर एक्सप्रेस में अकेली मिली छह माह की मासूम, पुलिस तलाश रही परिवार

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। एक छह माह की मासूम अचानक अपनों से बिछुड़ गई। चंपारण हमसफर एक्सप्रेस के समस्तीपुर जंक्शन पहुंचते ही एस-6 कोच में सीट पर अकेली मिली बच्ची को देखकर यात्रियों का दिल पसीज गया।

काफी देर तक जब कोई स्वजन उसे लेने नहीं आए तो यात्रियों ने रेल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बच्ची को अपने संरक्षण में लेकर उसके परिवार की तलाश शुरू कर दी है।

सीट पर अकेली मिली मासूम

चंपारण हमसफर एक्सप्रेस के समस्तीपुर जंक्शन पहुंचने के बाद एस-6 कोच की सीट संख्या 30 पर यात्रियों ने छह माह की बच्ची को अकेला देखा। आसपास काफी देर तक किसी स्वजन के नहीं पहुंचने पर यात्रियों को अनहोनी की आशंका हुई।

यात्रियों ने दी रेल पुलिस को सूचना बच्ची को अकेला देखकर यात्रियों ने तत्काल रेल पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बच्ची को अपने संरक्षण में ले लिया। इसके बाद बच्ची की सुरक्षा और देखभाल की व्यवस्था की गई।

परिवार की तलाश में जुटी पुलिस रेल पुलिस अब बच्ची के स्वजन की पहचान करने में जुटी है। पुलिस ट्रेन में सवार यात्रियों से पूछताछ कर रही है। साथ ही स्टेशन से जुड़ी जानकारी और अन्य उपलब्ध माध्यमों के आधार पर बच्ची के परिवार का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।