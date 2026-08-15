सहरसा में निर्माणाधीन पुल बना मौत का रास्ता, साइकिल सवार की गई जान

संवाद सूत्र, सिमरीबख्तियारपुर (सहरसा)। बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के सोनवर्षाराज-सिमरी बख्तियारपुर एनएच 107 पर टेंगराहा मोड़ के समीप शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक हादसे में साइकिल सवार 53 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक निर्माणाधीन पुल में जा गिरा, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

हादसे की जानकारी राहगीरों की नजर पुल में गिरे साइकिल सवार पर पड़ने के बाद हुई। घटना के बाद मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना बख्तियारपुर थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष जनशंकर कुमार पुलिस पदाधिकारी एवं बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद मृतक की पहचान की। मृतक की पहचान खगड़िया जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र के इटहरी बासा, कंजरी गांव के वार्ड संख्या सात निवासी सुरेश प्रसाद सिंह के 53 वर्षीय पुत्र दिनेश सिंह के रूप में हुई। कारू बाबा स्थान से पूजा कर लौट रहे थे घर बताया जाता है कि दिनेश सिंह कारू बाबा स्थान पर पूजा-अर्चना करने गए थे। पूजा के बाद वह साइकिल से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान रात में अंधेरा होने के कारण निर्माणाधीन पुल का रास्ता उन्हें दिखाई नहीं दिया।