दीपावली-छठ पर घर लौटना होगा आसान! सहरसा-यशवंतपुर स्पेशल ट्रेन खगड़िया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर समेत इन स्टेशनों पर रुकेगी

संवाद सूत्र, सहरसा। Saharsa Yesvantpur Weekly Festival Special Train: आगामी पर्व-त्योहारों (दीपावली और छठ पूजा) के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ और कन्फर्म टिकटों की समस्या को देखते हुए भारतीय रेल के पूर्व मध्य रेल मंडल ने सहरसा-यशवंतपुर-सहरसा के बीच एक नई साप्ताहिक 'फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन' चलाने का निर्णय लिया है।

यह ट्रेन अक्टूबर और नवंबर महीने में दोनों दिशाओं से 8-8 फेरे (ट्रिप) लगाएगी। इस ट्रेन के शुरू होने से बिहार से दक्षिण भारत (बेंगलुरु/कर्नाटक) जाने और वहां से त्योहार में घर लौटने वाले लाखों प्रवासियों व रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। यह पूजा स्पेशल ट्रेन सहरसा से हर बुधवार और यशवंतपुर से हर रविवार को संचालित की जाएगी।

11 अक्टूबर से यशवंतपुर और 14 अक्टूबर से सहरसा से होगी शुरुआत; 3 दिन का होगा सफर समय-सारणी के अनुसार, गाड़ी संख्या 06581 (यशवंतपुर-सहरसा) फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 11 अक्टूबर से 29 नवंबर 2026 तक प्रत्येक रविवार को यशवंतपुर से सुबह 07:00 बजे खुलेगी। विभिन्न स्टेशनों से गुजरते हुए यह तीसरे दिन मंगलवार की रात 08:00 बजे सहरसा पहुंचेगी। यशवंतपुर से यह ट्रेन अक्टूबर में 11, 18, 25 तारीख को और नवंबर में 1, 8, 15, 22 व 29 तारीख को चलेगी।

आगामी छठ-दीपावली पर्व पर उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पूर्व मध्य रेल ने शुरू की सहरसा-यशवंतपुर-सहरसा फेस्टिवल ट्रेन

अक्टूबर और नवंबर महीने में दोनों दिशाओं से 8-8 ट्रिप (कुल 16 ट्रिप) लगाएगी ट्रेन; 11 अक्टूबर से शुरू होगा परिचालन

ट्रेन नंबर 06582 सहरसा से प्रत्येक बुधवार सुबह 05:55 बजे और ट्रेन नंबर 06581 यशवंतपुर से प्रत्येक रविवार सुबह 07:00 बजे खुलेगी

सिमरी बख्तियारपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, आरा और बक्सर स्टेशनों पर दिया गया व्यावसायिक ठहराव वहीं, वापसी में गाड़ी संख्या 06582 (सहरसा-यशवंतपुर) पूजा स्पेशल 14 अक्टूबर से 2 दिसंबर 2026 तक प्रत्येक बुधवार को सहरसा जंक्शन से सुबह 05:55 बजे रवाना होगी और तीसरे दिन शुक्रवार की शाम 04:00 बजे यशवंतपुर पहुंचेगी। सहरसा से यह ट्रेन अक्टूबर में 14, 21, 28, नवंबर में 4, 11, 18, 25 और दिसंबर को 2 तारीख को खुलेगी।

बिहार के प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन; प्रवासियों को टिकट मिलने में होगी सुगमता सहरसा से यशवंतपुर के बीच चलने वाली यह ट्रेन उत्तर और मध्य बिहार के कई महत्वपूर्ण रेल मंडलों को जोड़ते हुए गुजरेगी। यात्रा के दौरान दोनों दिशाओं में यह ट्रेन सिमरी बख्तियारपुर, मानसी, खगड़िया, बकरी सलोना, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सोनपुर, पाटलिपुत्र, दानापुर, आरा,