दुर्गापूजा-दीपावली-छठ पर दिल्ली जाना होगा आसान, थावे होकर छपरा-आनंद विहार के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। दुर्गापूजा, दीपावली और महापर्व छठ के दौरान दिल्ली आने-जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने छपरा और आनंद विहार टर्मिनल के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।

ट्रेन संख्या 05085/05086 छपरा-आनंद विहार-छपरा पूजा स्पेशल थावे होकर चलेगी। दोनों दिशाओं में ट्रेन के आठ-आठ फेरे निर्धारित किए गए हैं। इसका परिचालन छह अक्टूबर से नवंबर के अंतिम सप्ताह तक किया जाएगा।

दुर्गापूजा, दीपावली व छठ में यात्रियों को मिलेगी राहत

ट्रेन संख्या 05085 छपरा-आनंद विहार पूजा स्पेशल प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 1:05 बजे छपरा से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 9:40 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी।

यह ट्रेन छह अक्टूबर से 24 नवंबर तक चलेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 05086 प्रत्येक बुधवार को सुबह 10:50 बजे आनंद विहार टर्मिनल से रवाना होगी और अगले दिन सुबह सात बजे छपरा पहुंचेगी। वापसी सेवा सात अक्टूबर से 25 नवंबर तक निर्धारित की गई है।