Bihar Voter List: वोटर लिस्ट से गायब हुआ नाम? अब घर-घर आकर खुद फॉर्म-6 भरवाएंगे बीएलओ

संवाद सूत्र, नवहट्टा (सहरसा)। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद मतदाता सूची में नाम से वंचित पात्र लोगों और पहली बार मतदान के योग्य युवाओं को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

बीडीओ प्रिया भारती ने बताया कि अभियान की तैयारी की जा रही है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से वंचित न रहे।

आयोग के निर्देश के अनुसार, बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) एसआईआर से पहले की मतदाता सूची का वर्तमान सूची से मिलान करेंगे। इसमें ऐसे मतदाताओं को चिह्नित किया जाएगा, जिनका नाम पुरानी सूची में दर्ज था, लेकिन वर्तमान सूची में नहीं है।