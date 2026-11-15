कुंदन कुमार, सहरसा। Saharsa Mayur Vihar Peacock Sanctuary Chhath Ghat:लोक आस्था के महापर्व छठ में प्रकृति, पवित्रता और शुभता के प्रतीकों का विशेष महत्व होता है। हिंदू संस्कृति में राष्ट्रीय पक्षी मोर को अत्यंत पवित्र, शुभ तथा सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इसी कड़ी में सहरसा जिले के आरण गांव में अगले वर्ष आस्था और प्रकृति का एक अद्भुत व मनमोहक संगम देखने को मिलेगा।

जिला मुख्यालय से महज चार किलोमीटर दूर स्थित आरण गांव को मोरों के संरक्षण के लिए 'मयूर बिहार' (अभयारण्य) के रूप में विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है। इस परिसर में एक भव्य तालाब का भी निर्माण कराया जाएगा, जिसके तट पर अगले साल मोरों के स्वच्छंद विचरण के बीच छठ महापर्व संपन्न होगा।

'मयूर बिहार' स्थापित होने से सुरक्षित होंगे 500 से अधिक मोर आरण गांव में वर्तमान में 500 से अधिक मोर निवास करते हैं, लेकिन खुले में रहने के कारण आवारा कुत्तों और जंगली जानवरों से उन्हें लगातार खतरा बना रहता है। मोरों को सुरक्षित आश्रय देने के लिए जिला प्रशासन और वन विभाग संयुक्त रूप से 'मयूर बिहार' अभयारण्य बनाने की तैयारी में जुटा है।

प्रमुख बिंदु / पहल विवरण एवं भविष्य की योजना परियोजना एवं स्थल सहरसा जिला मुख्यालय से 4 किमी दूर आरण गांव में 'मयूर बिहार' (मोर अभयारण्य) का निर्माण। मोरों की वर्तमान संख्या आरण गांव में फिलहाल 500 से अधिक राष्ट्रीय पक्षी मोर विचरण करते हैं। छठ महापर्व से जुड़ाव अभयारण्य में बनने वाले तालाब के समीप अगले वर्ष मोरों के विचरण के बीच छठ घाट सजेगा, जिसे बेहद शुभ माना जाता है। अभयारण्य विकसित होने से न केवल मोरों को सुरक्षा मिलेगी और उनकी संख्या में तेजी से इजाफा होगा, बल्कि छठ महापर्व के दौरान इस स्थल की आध्यात्मिक और प्राकृतिक छटा भी देखते बनेगी। ग्रामीणों के अनुसार, अभी भी गांव में जहां छठ पूजा होती है, वहां घाट के आसपास मोर के झुंड को देखकर श्रद्धालु आनंदित हो उठते हैं। छठ जैसे पावन अवसर पर मोर का दर्शन अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह है।

मोरों के लिए बनेगा आधुनिक व प्राकृतिक बसेरा, गार्ड और चिकित्सक रहेंगे तैनात योजना के तहत चिह्नित भूमि पर मोरों के प्राकृतिक रहन-सहन के अनुकूल फलदार व छायादार पेड़-पौधे तथा झाड़ियां विकसित की जाएंगी। पेयजल और प्राकृतिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए परिसर में तालाब का निर्माण किया जाएगा। साथ ही मोरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की निगरानी के लिए विशेष वन रक्षक (गार्ड) और पशु चिकित्सक भी तैनात किए जाएंगे।