सहरसा वालों की बल्ले-बल्ले, जल्द शुरू होगी हवाई सेवा; मखाना और मछली कारोबार को लगेंगे पंख

संवाद सूत्र, सहरसा। सहरसा से हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी जोर-शोर से चल रही है। हवाई अड्डा के विकास एवं उन्नयन हेतु भारतीय विमानपतन प्राधिकरण (एएआई) ने 42.52 करोड़ की पहली निविदा जारी कर दी है।

इसके तहत अत्याधुनिक पैसेंजर टर्मिनल और एयर ट्रैफिक कंट्रोल भवन का निर्माण कराया जाएगा। उड़ान परियोजना में शामिल करने के उद्देश्य से 30 जून 2025 को बिहार राज्य सरकार और विमानन मंत्रालय के बीच इसके लिए समझौता हुआ था।

निविदा जारी होने के साथ सहरसा से शीघ्र हवाई सेवा प्रारंभ होने की संभावना प्रबल हो गई है। यदि सहरसा हवाई अड्डे का विकास कर नियमित हवाई सेवाएं शुरू होती हैं, तो इसका धार्मिक ,सामाजिक और व्यापारिक क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

धार्मिक पर्यटन स्थलों को मिलेगा बढ़ावा क्षेत्रीय उड़ान योजना के तहत फिजिवलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए आई टीम ने इस बात को रेखांकित किया है कि इस इलाके में ऐतिहासिक, धार्मिक पर्यटन से जुड़े अपने स्थल हैं। सहरसा जिले में प्रसिद्ध सिद्धपीठ उग्रातारा मंदिर, मंडन धान, प्रसिद्ध कंदाहा सूर्यमंदिर , मिनी बाबाधाम के नाम से विख्यात मटेश्वर धाम, पशु देवता मंदिर संत कारू खिरहरि स्थान, राजा विराट द्वारा स्थापित महाभारत कालीन चंडी स्थान, जलसीमा शिव- पार्वती मंदिर, बनगांव में योगीराज संत लक्ष्मीनाथ गोसांई कुटी जैसे अनेक महत्वपूर्ण स्थल हैं।