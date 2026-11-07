कोसी की गाद से बनेंगी सड़कें, पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे और तटबंध फोरलेन को मिलेगा नया बूस्ट

संवाद सूत्र, महिषी (सहरसा)। कोसी नदी से गाद निकालकर सड़क निर्माण में उपयोग करने की योजना क्षेत्र के लिए लाभकारी साबित हो सकती है।

नदी संजीवनी कार्यक्रम के तहत केंद्रीय सड़क परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय और बिहार सरकार के बीच हुए समझौते तथा बिहार सरकार की गाद नीति 2026 से क्षेत्र में प्रस्तावित दो महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को मदद मिलने की उम्मीद है।

पूर्णिया से पटना तक एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए भूमि सर्वे का कार्य अंतिम चरण में है। वहीं, मुख्यमंत्री ने हाल ही में कोसी नदी के तटबंध को मजबूत करने के उद्देश्य से उसका चौड़ीकरण कर उस पर फोर लेन सड़क बनाने की घोषणा की है।