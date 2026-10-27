कोसी में सरसों की खेती के साथ तैयार होगा 'सफेद शहद', विदेशों तक है भारी मांग; किसानों की होगी 'चांदी'

संवाद सहयोगी, सहरसा। कोसी क्षेत्र की बलुआई- दोमट मिट्टी और जलवायु सरसों के बेहतर उत्पादन के लिए बेहद अनुकूल माना जाता है।

इस लिहाज से उद्यान विभाग ने न सिर्फ इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सरसों के खेती की योजना बनाया है, बल्कि सरसों की खेती के समय उच्च क्वालिटी का सफेद शहद भी तैयार कराने की योजना तैयार किया है।

इस शहद की देश से विदेश तक काफी मांग है। इसके लिए किसानों को आवश्यक सहायता भी प्रदान की जाएगी। राजेन्द्र सुफलाम और पूसा सरसों की होगी खेती: कोसी क्षेत्र की जलवायु के लिहाज से राजेन्द्र सुफलाम, पूसा सरसों 25 और पूसा सरसों 27 की खेती की योजना है। राजेन्द्र सुफलाम एक रोगरोधी और टिकाऊ उत्पादन देता है। पूसा सरसों 25 सिंचित क्षेत्रों में अच्छी पैदावार देनेवाला कम दिनों में पकनेवाली किस्म है।