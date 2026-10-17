सहरसा में सिंचाई व्यवस्था की भी खुली पोल: खरीफ सीजन बीता पर नहरों में नहीं आया पानी, रबी फसल पर भी संकट

संवाद सहयोगी, सहरसा। खरीफ की खेती के लिए काेसी क्षेत्र के किसान पटवन सुविधा के अभाव में परेशान हैं। दूसरी ओर 15 जून से पानी छोड़ने के बजाय अब जब धान की फसल पकने के लिए तैयार है, तब भी नहर में पानी नहीं आया। नहरों की मरम्मत के नाम पर आज- कल होता और खरीफ का मौसम लगभग बीत गया।

रबी की खेती के समय नहर में पानी आ पाएगा अथवा नहीं इसका कोई ठोस जबाव देनेवाला नहीं है। किसान पानी का इंतजार करते रह गए और सुखाड़ के समय को छोड़कर विभाग द्वारा अव्यवहारिक तरीके से मूल खेती के समय नहर को पानी से वंचित रखा। इससे इलाके के किसान परेशान रहे, अब उन्हें रबी की खेती को लेकर भी यह भय सता रहा है।

कोसी मेंची योजना के बहाने नहरों में नहीं छोड़ा गया पानी सहरसा जिले में सहरसा व सुपौल उपशाखा को मिलाकर कुल 90 किलोमीटर लंबी नहर है। इस नहर में अगर सुपौल जिले से सहरसा जिले की नहर में पानी पहुंच भी जाती है तो सहरसा जिले की जर्जर नहर में जहां- तहां पानी अवरूद्ध जाता है। कहीं नहर टूटने से खेतों में लगी फसल बर्बाद हो जाती है तो कहीं खेत पानी के लिए तरसता है।