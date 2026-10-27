सहरसा के किसानों की बल्ले-बल्ले, धान के समर्थन मूल्य में ₹72 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी; 1 नवंबर से खरीद शुरू

संवाद सहयोगी, सहरसा। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने साधारण धान का समर्थन मूल्य 2369 रुपये से बढ़ाकर 2441 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। कोसी क्षेत्र में ए ग्रेड धान का उत्पादन नहीं के बराबर होता है। साधारण धान बाजार में 18-19 सौ रुपये से अधिक में नहीं बिक पाता।

इस वर्ष सहरसा जिले में 76356 हेक्टेयर में धान की अच्छी खेती हुई है। ऐसे में अगर खरीद में पारदर्शिता बरती गई तो, सहकारी समितियों द्वारा खरीद में और 72 रुपये क्विंटल की बढ़ोतरी से इलाके के खासकर लघु- सीमांत किसान काफी लाभांवित हो सकते हैं।

रैयत से ढाई सौ और गैर रैयत किसान से होगी एक सौ क्विंटल तक की खरीद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने एक नवंबर से धान की खरीद के साथ हर हाल में धान बेचने वाले किसान को 48 घंटे के अंदर भुगतान का आदेश दिया है। विभाग ने रैयत किसानों से ढाई सौ क्विंटल तक और गैर रैयत किसानों से एक सौ क्विंटल तक धान क्रय करने का प्रावधान किया है।