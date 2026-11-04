सहरसा: मोबाइल नंबर देने से मना करने पर युवती के घर में घुसकर मारपीट, पांच लोगों पर FIR दर्ज

संवाद सूत्र, बनमाईटहरी (सहरसा)। मोबाइल नंबर देने से इंकार करने पर एक युवक द्वारा घर में घुसकर युवती और उसके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट, गाली-गलौज एवं दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है। घटना बनमा ईटहरी थाना क्षेत्र के पहलाम गांव के वार्ड संख्या 14 की है। मामले में पीड़िता की मां समतोलिया देवी ने थाने में लिखित आवेदन देकर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

आवेदन के अनुसार, गांव के जय कुमार शर्मा पिछले चार दिनों से पीड़िता की 18 वर्षीय पुत्री से जबरन मोबाइल नंबर मांग रहा था। नंबर देने से इनकार करने पर उसने धमकी दी थी। 13 वर्षीय पुत्र के साथ लात-घूंसे से मारपीट आरोप है कि तीन नवंबर की शाम करीब 7:30 बजे वह अपने परिजनों के साथ पीड़िता के घर पहुंचा और गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने लगा। इस दौरान 13 वर्षीय पुत्र के साथ लात-घूंसे से मारपीट की गई, जबकि 16 वर्षीय पुत्री को पकड़कर खींचने और घायल करने का आरोप है।