बांस की खेती के लिए बिहार सरकार दे रही ₹36000 का अनुदान, सहरसा समेत 21 जिलों के किसान उठा सकते हैं लाभ  

संवाद सूत्र, नवहट्टा (सहरसा)। बिहार के 21 जिलों के साथ सहरसा में भी कृषि आधारित रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बांस की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 में राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।

इसका उद्देश्य उपलब्ध कृषि भूमि का बेहतर उपयोग करने के साथ बांस उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों की आमदनी में वृद्धि करना है। योजना के तहत बांस की खेती करने वाले किसानों को अनुदान भी दिया जाएगा। किसान बांस की खेती कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। योजना में बांस की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 36 हजार रुपये तक अनुदान देने का प्रावधान है। किसान न्यूनतम 10 डिसमिल से 50 डिसमिल जमीन पर खेती कर योजना का लाभ उठा सकेंगे।