संवाद सूत्र, दिनारा (रोहतास)। रोहतास जिला के दिनारा थाना क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध यक्षिणी भवानी मंदिर भलूनी में शनिवार की देर रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है।

घटना की जानकारी रविवार की सुबह हुई। माता का सोने का मुकुट, हार समेत कई सामानों की चोरी हुई है। सीसीटीवी का डीवीआर क्षतिग्रस्त कर दिया है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच जांच शुरू कर दी है।

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