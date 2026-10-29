रोहतास में दिनदहाड़े ज्वेलरी दुकान लूटकांड पर एसपी की बड़ी कार्रवाई, गश्ती दल के 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड

संवाद सहयोगी, डेहरी आन सोन (रोहतास)। कोचस थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े ज्वेलरी दुकान में हुई लूट की घटना को लेकर एसपी ने बुधवार देर रात कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में बड़ी कार्रवाई की है।

एसपी राज ने दिवा गश्ती में तैनात एक पदाधिकारी सहित तीन पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

हथियार का भय दिखाकर लूट

उन्होंने बताया कि के अनुसार गत 27 अक्टूबर को समय करीब 1. 55 बजे कोचस थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित न्यू कंचन ज्वेलर्स में चार अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा हथियार का भय दिखाकर सोने-चांदी के आभूषणों की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था।