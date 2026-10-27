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रोहतास में दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप में 3 करोड़ की लूट, एक साल पहले इसी ज्वेलरी शॉप में हुई थी 4 करोड़ की चोरी

By Munna Kumar Pandey Edited By: vyas Chandra
Published: Tue, 27 Oct 2026 04:15 PM (IST)

रोहतास के कोचस बाजार में न्यू कंचन ज्वेलर्स में दिनदहाड़े 3 करोड़ के गहनों की लूट हुई। हेलमेट पहने चार ...और पढ़ें

लूट के बाद ज्‍वेलरी शॉप में जांच करते एसपी म‍िस्‍टर राज।

लूट के बाद ज्‍वेलरी शॉप में जांच करते एसपी म‍िस्‍टर राज।

HighLights

  1. कोचस बाजार में न्यू कंचन ज्वेलर्स में लूट।

  2. दिनदहाड़े 3 करोड़ के गहनों की वारदात।

  3. हेलमेट पहने चार बदमाशों ने दिया अंजाम।

संवाद सूत्र, कोचस (रोहतास)। रोहतास के कोचस बाजार में मंगलवार को दिनदहाड़े न्‍यू कंचन ज्‍वेलर्स नामक ज्‍वेलरी शॉप में अपराध‍ियों ने करीब 3 करोड़ के गहने की लूट की वारदात को अंजाम दिया। 

दो बाइक पर चार की संख्‍या में आए अ‍पराधी हेलमेट लगाकर करीब दो बजे दिन में दुकान में घुसे। उस समय दुकान में प्रोपराइटर के छोटे भाई और तीन स्‍टाफ थे। 

अपराध‍ियों ने तीनों को पिस्‍टल के बल पर अपने कब्‍जे में ले लिया। इसके बाद उनके हाथ पीछे बांध दिये और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया।  

सूचना पर डीएसपी 2, स्‍थानीय थाने की पुलिस पहुंची। इसके बाद एसपी राज भी पहुंचे और घटना की जानकारी ली। छानबीन की जा रही है।

 प्रोपराइटर के छोटे भाई अविनाश के अनुसार करीब 3 करोड़ के गहने लूटकर अपराधी फरार हो गए।  एक साल पहले इसी दुकान से करीब चार करोड़ के आभूषण की चोरी हुई थी।