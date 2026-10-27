रोहतास में दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप में 3 करोड़ की लूट, एक साल पहले इसी ज्वेलरी शॉप में हुई थी 4 करोड़ की चोरी

संवाद सूत्र, कोचस (रोहतास)। रोहतास के कोचस बाजार में मंगलवार को दिनदहाड़े न्‍यू कंचन ज्‍वेलर्स नामक ज्‍वेलरी शॉप में अपराध‍ियों ने करीब 3 करोड़ के गहने की लूट की वारदात को अंजाम दिया।

दो बाइक पर चार की संख्‍या में आए अ‍पराधी हेलमेट लगाकर करीब दो बजे दिन में दुकान में घुसे। उस समय दुकान में प्रोपराइटर के छोटे भाई और तीन स्‍टाफ थे।

अपराध‍ियों ने तीनों को पिस्‍टल के बल पर अपने कब्‍जे में ले लिया। इसके बाद उनके हाथ पीछे बांध दिये और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया।

सूचना पर डीएसपी 2, स्‍थानीय थाने की पुलिस पहुंची। इसके बाद एसपी राज भी पहुंचे और घटना की जानकारी ली। छानबीन की जा रही है।

प्रोपराइटर के छोटे भाई अविनाश के अनुसार करीब 3 करोड़ के गहने लूटकर अपराधी फरार हो गए। एक साल पहले इसी दुकान से करीब चार करोड़ के आभूषण की चोरी हुई थी।