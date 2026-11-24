संवाद सहयोगी, बिक्रमगंज (रोहतास)। बिहार की विशेष निगरानी इकाई (SVU) ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। गोपालगंज की एसडीओ डॉ. प्रेरणा सिंह के इंजीनियर पति रितेश कुमार के ठिकानों पर निगरानी टीम ने एक साथ छापेमारी की।

रोहतास जिले के बिक्रमगंज और गोसलडीह स्थित आवासों पर अधिकारियों ने तलाशी अभियान चलाया। अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके में हलचल मच गई। देखते ही देखते मामला स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। दो ठिकाने, एक साथ पहुंची SVU की टीम जानकारी के अनुसार, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों की जांच के सिलसिले में एसवीयू ने दोनों ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की। टीम ने आवासों में रखे सामान, संपत्ति से जुड़े कागजात और अन्य संभावित साक्ष्यों की पड़ताल की।

छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने घर के अलग-अलग हिस्सों की तलाशी ली। कार्रवाई का उद्देश्य कथित आय और संपत्ति के बीच अंतर से जुड़े साक्ष्य जुटाना बताया जा रहा है। बिक्रमगंज के घर में मिलीं सिर्फ बुजुर्ग महिला बिक्रमगंज स्थित आवास पर छापेमारी के समय घर में केवल एक वृद्ध महिला मौजूद थीं। उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान अधिकारियों को वहां से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। हालांकि, यह उनका बताया हुआ पक्ष है। एसवीयू की ओर से अब तक बरामदगी को लेकर कोई आधिकारिक विस्तृत जानकारी जारी नहीं की गई है। ऐसे में तलाशी के नतीजों को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। किन दस्तावेजों की हुई जांच, खुलासे का इंतजार छापेमारी के दौरान संपत्ति से संबंधित कागजात और अन्य संभावित साक्ष्यों की जांच किए जाने की जानकारी है। हालांकि, अधिकारियों को कौन-कौन से दस्तावेज मिले, क्या कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य हाथ लगा और जांच में कितनी संपत्ति का ब्योरा सामने आया, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही कार्रवाई की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।

रोहतास में कार्रवाई के बाद तेज हुई चर्चा एसवीयू की इस कार्रवाई के बाद बिक्रमगंज, गोसलडीह और आसपास के इलाकों में मामला चर्चा का केंद्र बन गया है। प्रशासनिक अधिकारी के परिवार से जुड़े इस मामले को लेकर लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं।