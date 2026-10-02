दिवाली-छठ पर यात्रियों को राहत, सासाराम से होकर चलेंगी 3 स्पेशल ट्रेनें; नोट करें रूट और टाइमिंग

जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। पर्व-त्योहार के दौरान यात्रियों को आने-जाने में किसी प्रकार की परेशानी न हो इसे लेकर रेलवे द्वारा इस बार भी स्पेशल ट्रेन का चलाई जा रही है।

इस क्रम में रेलवे आदित्यपुर (टाटानगर) से लखनऊ के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है, जिसका ठहराव गया व डीडीयू के बीच सिर्फ सासाराम जंक्शन पर दिया गया है।

विभाग ने इस ट्रेन का फिलहाल एक फेरा चलाने का फैसला किया है। वहीं गया-दिल्ली के बीच भी स्पेशल ट्रेन चलाया जाएगा।

यह जिले के डेहरी व सासाराम स्टेशन पर रुकेगी। यह ट्रेन 11 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक दोनों तरफ से सप्ताह में छह दिन चलेगी।

लखनऊ से 10 अक्‍टूबर को रवाना होकर रात में पहुंचेगी सासाराम

ट्रेन संख्या 04218 लखनऊ से 10 अक्टूबर को 12.05 में चलेगी, जो रायबरेली, अमेठी, वाराणसी, पीडीडीयू होते हुए सासाराम उसी दिन रात 20.58 में पहुंचेगी।

इस ट्रेन ठहराव गया, गोमो, भोजुडीह, अनारा, पुरूलिया व चांडिल में भी दिया गया है। वापसी में यह ट्रेन 15 अक्टूबर को आदित्यपुर से दिन में 11.10 में चलेगी।

निर्धारित स्टेशनों पर रुकते हुए सासाराम उसी दिन रात 20.02 बजे पहुंचेगी। वहीं गया व दिल्ली के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन संख्या 04064 दिल्ली से 11 से 25 अक्टूबर तक शनिवार को छोड़ सप्ताह में छह दिन सुबह 11 बजे खुलेगी।