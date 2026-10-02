मुंबई से बिहार आने वालों के लिए खुशखबरी, आरा होकर चलेंगी दो पूजा स्पेशल ट्रेनें; दशहरा-दीपावली-छठ में मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, आरा(भोजपुर)। दशहरा, दीपावली और छठ के दौरान मुंबई से बिहार आने वाले यात्रियों की बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस (एलटीटी) से बिहार के लिए दो पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा।

दोनों ट्रेनें आरा जंक्शन होकर गुजरेंगी, जिससे भोजपुर के यात्रियों को मुंबई से घर लौटने के लिए अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि इनमें एक ट्रेन लोकमान्य तिलक से समस्तीपुर और दूसरी दानापुर के लिए चलेगी। दोनों ट्रेनों के परिचालन से त्योहारी सीजन में नियमित ट्रेनों पर यात्रियों का दबाव कम करने में मदद मिलेगी।

15 अक्टूबर से समस्तीपुर के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन गाड़ी संख्या 01043/44 लोकमान्य तिलक-समस्तीपुर एसी स्पेशल का परिचालन 15 अक्टूबर से 19 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को किया जाएगा। लोकमान्य तिलक से यह ट्रेन दोपहर 12:15 बजे खुलेगी। ठाणे, कल्याण, भुसावल, इटारसी, जबलपुर और प्रयागराज छिवकी होते हुए अगले दिन डीडीयू पहुंचेगी। डीडीयू से ट्रेन 16 बजे, बक्सर से 17:15 बजे और आरा जंक्शन से 18:10 बजे खुलेगी। इसके बाद पाटलिपुत्र और मुजफ्फरपुर होते हुए रात 23:45 बजे समस्तीपुर पहुंचेगी। वापसी में आरा से सुबह 7:13 बजे खुलेगी ट्रेन वापसी में यह ट्रेन प्रत्येक गुरुवार को समस्तीपुर से सुबह तीन बजे रवाना होगी। मुजफ्फरपुर से 4:15 बजे, पाटलिपुत्र से 6:15 बजे और आरा से 7:13 बजे खुलेगी। इसके बाद बक्सर और डीडीयू होते हुए अगले दिन शाम 15:45 बजे लोकमान्य तिलक पहुंचेगी।

इस ट्रेन में थर्ड एसी इकोनॉमी के 18, सेकेंड एसी के दो और जनरेटर कार के दो कोच होंगे। कुल 22 कोच वाली यह ट्रेन यात्रियों के लिए अतिरिक्त एसी विकल्प उपलब्ध कराएगी। LTT-दानापुर स्पेशल भी रोजाना चलेगी गाड़ी संख्या 01143/44 लोकमान्य तिलक-दानापुर स्पेशल का परिचालन 11 अक्टूबर से 23 नवंबर तक प्रतिदिन किया जाएगा। लोकमान्य तिलक से यह ट्रेन सुबह 10:30 बजे खुलेगी और अगले दिन 17:20 बजे डीडीयू, 18:33 बजे बक्सर और 19:48 बजे आरा पहुंचेगी। इसके बाद रात 21:50 बजे दानापुर पहुंचेगी।

वापसी में दानापुर से ट्रेन रात 00:10 बजे खुलेगी। आरा में 00:40 बजे, बक्सर में 1:30 बजे और डीडीयू में 3:40 बजे इसका ठहराव होगा। इसके बाद तीसरे दिन सुबह 6:50 बजे लोकमान्य तिलक पहुंचेगी। 22 कोच की ट्रेन, जनरल से AC तक सुविधा लोकमान्य तिलक-दानापुर स्पेशल में कुल 22 कोच होंगे। इनमें जनरल के चार, स्लीपर के 11 और थर्ड एसी के दो कोच समेत अन्य कोच शामिल हैं। इससे अलग-अलग श्रेणी के यात्रियों को सफर का विकल्प मिलेगा।

त्योहारी सीजन में मुंबई से बिहार आने वाली ट्रेनों में खासकर दीपावली और छठ के समय भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में दोनों पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन यात्रियों के लिए अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराएगा। छठ में आरा के यात्रियों को खास फायदा मुंबई से भोजपुर लौटने वाले यात्रियों के लिए दोनों ट्रेनों का आरा में ठहराव महत्वपूर्ण है। उन्हें मुंबई से घर आने के लिए दूसरे स्टेशनों तक जाने की जरूरत नहीं होगी और सीधे आरा होकर यात्रा की सुविधा मिलेगी।