रोहतास में 3 जगहों पर बनेगा फुटब्रिज, सर्वे का काम शुरू
सासाराम में पुरानी जीटी रोड पर तीन भीड़-भाड़ वाली जगहों पर फुट ओवरब्रिज बनाने के लिए टोपोग्राफिकल सर्वे शुरू हो गया है।
HighLights
सासाराम में तीन फुट ओवरब्रिज का सर्वे शुरू।
महात्मा गांधी चौक, पोस्ट ऑफिस चौक, सिविल कोर्ट पर बनेंगे।
शहरवासियों की सुरक्षा और सुगम यातायात के लिए महत्वपूर्ण।
जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। शहर में पुरानी जीटी रोड पर भीड़-भाड़ वाले तीन जगहों पर फुट ओवरब्रिज बनाने के लिए डिजाइन एंड इंजीनियरिंग टीम के द्वारा मंगलवार को टापोग्राफिकल सर्वे का काम महात्मा गांधी चौक धर्मशाला से शुरु किया गया।
शहर के धर्मशाला चौक, पोस्टआफिस चौक और सिविल कोर्ट के पास फुटब्रिज बनाने के लिए नगर निगम द्वारा तीन बार निविदा निकाली गई थी।
एक वर्ष पहले ही शहर में उक्त तीनों स्थानों पर फुटब्रिज बनाने का निर्णय नगर निगम के द्वारा लिया गया था। निर्णय के आलोक में वर्ष 2025 के जनवरी और सितंबर माह में दो बार टेंडर आमंत्रित किया गया।
मेयर काजल कुमारी के अनुसार टेंडर में भाग लेने वाली एजेंसियों के सफल नहीं होने के कारण उसे रद कर दिया गया था। मेयर के अनुसार शहर के लोगों की सुविधा व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसका कार्यान्वयन कराने का निर्णय लिया गया है।
फुटब्रिज बनने से शहर के पुरानी जीटी रोड पर ट्रैफिक फ्लो भी बना रहेगा लोगो ब्रिज के माध्यम से आसानी और सुरक्षित ढंग से सड़क पार कर जाएंगे।
इसके आलोक में जल्द ही फुट ओवरब्रिज की आर्किटक्चरल डिजाइन व प्राक्कलन बनाने के साथ ही टेंडर निकालने की कवायद शुुरू की गई है।
मेयर काजल कुमारी की मानें तो बहुत जल्द ही तीनों स्थानों पर शहर के लोग फुटओवरब्रिज का इस्तेमाल कर सकेंगे। फुटब्रिज बनने से सड़क पार करने में राहगीरों को काफी सहूलियत होगी। बहरहाल अब देखना है कि यह योजना शहर में कब धरातल पर प्रभावी होता है।