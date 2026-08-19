रोहतास में 3 जगहों पर बनेगा फुटब्रिज, सर्वे का काम शुरू

जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। शहर में पुरानी जीटी रोड पर भीड़-भाड़ वाले तीन जगहों पर फुट ओवरब्रिज बनाने के लिए डिजाइन एंड इंजीनियरिंग टीम के द्वारा मंगलवार को टापोग्राफिकल सर्वे का काम महात्मा गांधी चौक धर्मशाला से शुरु किया गया।

शहर के धर्मशाला चौक, पोस्टआफिस चौक और सिविल कोर्ट के पास फुटब्रिज बनाने के लिए नगर निगम द्वारा तीन बार निविदा निकाली गई थी। एक वर्ष पहले ही शहर में उक्त तीनों स्थानों पर फुटब्रिज बनाने का निर्णय नगर निगम के द्वारा लिया गया था। निर्णय के आलोक में वर्ष 2025 के जनवरी और सितंबर माह में दो बार टेंडर आमंत्रित किया गया। मेयर काजल कुमारी के अनुसार टेंडर में भाग लेने वाली एजेंसियों के सफल नहीं होने के कारण उसे रद कर दिया गया था। मेयर के अनुसार शहर के लोगों की सुविधा व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसका कार्यान्वयन कराने का निर्णय लिया गया है।