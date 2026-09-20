खेल के मैदान से आसमान की बुलंदियों तक, सासाराम के गौरव कुमार एयरफोर्स में बने फ्लाइंग ऑफिसर

जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। सासाराम के फुटबॉल खिलाड़ी गौरव कुमार अब भारतीय वायुसेना (एयरफोर्स) में अपनी प्रतिभा का कमाल दिखाएंगे।

उनका चयन फ्लाईंग ऑफिसर के पद पर हुआ है। वे वर्ष 2019 में इन्होंने शंकर स्पोर्ट्स क्लब को ज्वाइन किया था और उस समय नेशनल डिफेंस एकेडमी की पहली व द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण हुए थे, लेकिन साक्षात्कार में असफल होने के कारण चयन नहीं हो सका था।