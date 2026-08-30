औरंगाबाद के पीयूष ने किया कमाल, यूजीसी नेट-JRF परीक्षा में हासिल किया 99.71 पर्सेंटाइल

संवाद सूत्र, अंबा (औरंगाबाद)। कुटुंबा प्रखंड के रसोइया गांव निवासी कृष्णा सिंह के पुत्र पीयूष कुमार ने यूजीसी नेट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है।

भूगोल विषय में 300 में से 248 अंक प्राप्त कर उन्होंने 99.71 पर्सेंटाइल हासिल किया है। इसके साथ ही, उन्होंने जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) और असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए पात्रता प्राप्त की है। उनकी इस सफलता से गांव में खुशी का माहौल है।