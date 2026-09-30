त्योहारी सीजन में रेलवे का तोहफा, बिहार के सासाराम से तेलंगाना के लिए चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन

जागरण संवाददाता, सासाराम/रोहतास। रोहतास जिले के लोगों के लिए अच्छी खबर है। गत वर्ष की तरह इस बार भी सासाराम से चर्लपल्ली तक पूजा स्पेशल ट्रेन चलेगी। इस संबंध में रेलवे ने अधिसूचना जारी कर दी है।

विभाग ने यह निर्णय आगामी दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पर्व के अवसर पर अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए तथा यात्रियों की सुगम व आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया है।

गाड़ी संख्या 07041 चर्लपल्ली- सासाराम स्पेशल चर्लपल्ली से (डीडीयू-प्रयागराज छिवकी-जबलपुर-नागपुर-बल्लारशाह-काजीपेट के रास्ते) आठ अक्टूबर से 26 नवंबर तक प्रत्येक गुरूवार को चर्लपल्ली से सुबह 08.00 बजे खुलकर अगले दिन 14.50 बजे डीडीयू एवं 15.30 बजे भभुआ रोड रुकते हुए 16.30 बजे सासाराम पहुंचेगी।