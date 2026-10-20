सासाराम हाईवे पर भीषण हादसा, टोटो की टक्कर से बाइक सवार की मौत; एक घायल

जागरण संवाददाता, रोहतास। सासाराम के दरिगांव थाना क्षेत्र में ताराचंडी के पास हाईवे पर मंगलवार की दोपहरकाजल होटल के पास टोटो की टक्कर से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया।

मृतक की पहचान पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के चुंचुड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत साको मोड़ निवासी अमरदास के 40 वर्षीय पुत्र मंटू दास के रूप में हुई है।

वहीं, घायल की पहचान बैंडेल निवासी दीपक राय चौधरी के 46 वर्षीय पुत्र देवदूलन राय चौधरी के रूप में की गई है। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के अनुसार, दोनों व्यक्ति प्रेमनगर से बाइक पर सवार होकर अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान काजल होटल के पास उनकी बाइक की टोटो से टक्कर हो गई। हादसे में मंटू दास की मौत हो गई, जबकि देवदूलन राय चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गए।