सास भी कहती हैं- मेरी बहू घर की लक्ष्मी है, रोहतास की 150 से अधिक महिलाएं ऐसे बनीं लखपति दीदी

प्रमोद टैगोर, संझौली (रोहतास)। कभी घर की चौखट व चौके-चूल्हे तक सीमित रहने वाली ग्रामीण महिलाएं आज अपने परिवार की आर्थिक तस्वीर बदल रही हैं।

जो हाथ कल तक सिर्फ घरेलू जिम्मेदारियां संभालते थे, आज वही आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार के जरिए कमाई के नए रास्ते खोल रहे हैं।

रोहतास जिले के संझौली प्रखंड में डेढ़ सौ से अधिक महिलाओं ने अपने हुनर, मेहनत और हौसले के बल पर लखपति दीदी बनकर एक मिसाल कायम की है।

इन महिलाओं की सफलता केवल वित्तीय मजबूती की कहानी नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान, आत्मविश्वास व सामाजिक बदलाव की एक प्रेरक मिसाल भी है।

कभी छोटी-छोटी बचत से शुरू हुआ इनका सफर आज लाखों रुपये की सालाना आमदनी तक पहुंच चुका है। इनकी इस कामयाबी का असर अब परिवारों की सोच पर भी साफ दिखने लगा है।

जो सासू मां कल तक बहुओं को केवल गृहिणी मानती थीं, आज वही गर्व से कहती हैं, मेरी बहू तो सचमुच घर की लक्ष्मी है।

684 समूहों से जुड़ी हैं आठ हजार से अधिक महिलाएं

संझौली प्रखंड में कुल 684 स्वयं सहायता समूहों (जीविका) के माध्यम से 8,025 परिवारों की महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इनमें से करीब 150 से अधिक महिलाएं विविध स्वरोजगार अपनाकर सालाना एक लाख रुपये या उससे अधिक की आय अर्जित कर रही हैं।