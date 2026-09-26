रोहतास में फिर खुलेंगे रोजगार के रास्ते, गायघाट-गिजवाही में पत्थर खनन की तैयारी; दो और ब्लाॅक भी कतार में

धनंजय पाठक, सासाराम (रोहतास)। कैमूर पहाड़ी पर डेढ़ दशक से बंद पत्थर खदानों में फिर से खनन शुरू होने की उम्मीद जगी है।

गायघाट और गिजवाही मौजा में चिन्हित पत्थर खदानों में खनन कार्य शुरू करने के लिए बंदोबस्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने का निर्देश खान एवं भूतत्व मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने अधिकारियों को दिया है।

इसके लिए निविदा प्रकाशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फिलहाल गायघाट और गिजवाही मौजा के एक-एक ब्लाॅक में खनन शुरू होगा। दोनों ब्लाक में कुल 13 हेक्टेयर (31.272 एकड़) क्षेत्र में खनन किया जाएगा।

खनन एवं भूतत्व मंत्री ने सासाराम परिसदन में अधिकारियों के साथ बैठक कर खनन पट्टा बंदोबस्ती प्रक्रिया की समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि रोहतास जिले के गायघाट और गिजवाही ब्लाॅक में निविदा प्रकाशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगले तीन महीने के अंदर पत्थर खनन का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।

रोजगार के खुलेंगे अवसर

रोहतास जिले में लंबे समय से बंद पत्थर खनन के दोबारा शुरू होने से स्थानीय लोगों में खुशी है। पत्थर उद्योग के चालू होने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही आधारभूत संरचना निर्माण से जुड़े कार्यों में भी तेजी आने की उम्मीद है।

मंत्री ने कहा कि बड़े खनन ब्लाकों को छोटे-छोटे ब्लाकों में विभाजित करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। इससे स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इसके लिए विधायक और सांसदों की ओर से भी अनुरोध किया गया है।