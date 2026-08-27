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रोहतास में सोन नदी का जलस्तर बढ़ा, तटीय इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा; गांवों में हाई अलर्ट

By Humayan Husain Edited By: Radha Krishna
Updated: Thu, 27 Aug 2026 05:42 PM (IST)

रोहतास के नासरीगंज में सोन नदी का जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ...और पढ़ें

लगातार बढ़ते पानी से सोन तट पर रहने वालों की बढ़ी चिंता

लगातार बढ़ते पानी से सोन तट पर रहने वालों की बढ़ी चिंता

HighLights

  1. सोन नदी का जलस्तर बढ़ा, रोहतास में बाढ़ का खतरा मंडराया।

  2. तटीय गांवों को हाई अलर्ट पर रखा गया, प्रशासन सतर्क।

  3. प्रशासन ने बाढ़ से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है।

संवाद सूत्र, नासरीगंज (रोहतास)। रोहतास के नासरीगंज प्रखंड एवं नगर क्षेत्र में सोन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। अन्य राज्यों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सोन नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है।

प्रशासन ने बढ़ाई निगरानी, नदी के हालात पर लगातार नजर

सीओ अंचला कुमारी ने बताया कि सोन नदी के जलस्तर की लगातार निगरानी की जा रही है। प्रशासन की टीम नियमित रूप से नदी का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा ले रही है।

तटीय गांवों को किया गया हाई अलर्ट

बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सोन तटीय क्षेत्र के आसपास बसे गांवों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों को संभावित बाढ़ की स्थिति को लेकर सतर्क रहने की अपील की है।

पडुरी से अमियावर तक गांवों में प्रशासन का अलर्ट

प्रखंड के पडुरी, सबदला, अमियावर, मंगराव, कैथी, जमालपुर, महदेवां और कच्छवां समेत कई सोन तटीय गांवों के लोगों को अलर्ट किया गया है। नगर क्षेत्र के हरिहरगंज, नासरीगंज सहित अन्य इलाकों में भी सावधानी बरती जा रही है।

बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन ने पूरी की तैयारी

सीओ ने बताया कि सोन नदी में बाढ़ आने की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई के लिए प्रशासन सतर्क है।

नदी किनारे जाने से लोगों को किया गया मना

प्रशासन ने बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों से सोन नदी के तट पर नहीं जाने की अपील की है। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक जोखिम लेने से बचने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने को कहा है।

बढ़ते पानी का नजारा देखने घाटों पर उमड़ रही भीड़

सोन नदी का जलस्तर बढ़ने का नजारा देखने के लिए थाना घाट और पयहारीजी कुटिया घाट पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। प्रशासन ने लोगों से ऐसे स्थानों पर जाने से बचने की अपील की है।

जलस्तर पर प्रशासन की नजर, स्थिति बिगड़ने पर होगी त्वरित कार्रवाई

फिलहाल प्रशासन सोन नदी के जलस्तर और तटीय इलाकों की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और किसी भी सूचना के लिए स्थानीय प्रशासन के संपर्क में रहने की सलाह दी है।