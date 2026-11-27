संवाद सूत्र, शिवसागर (रोहतास)। मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास के दम पर चमरहा गांव के शुभम भारद्वाज ने सफलता की नई इबारत लिखी है।

प्रखंड क्षेत्र के चमरहा गांव निवासी हरेंद्र नारायण सिंह के पुत्र शुभम का चयन कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की जूनियर इंजीनियर परीक्षा के माध्यम से रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन सीमा सड़क संगठन (BRO) में हुआ है।

उनका चयन जेई के पद पर हुआ है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार के साथ पूरे गांव में खुशी का माहौल है। किसान पिता हरेंद्र नारायण सिंह और गृहिणी माता ओशिल देवी के बेटे शुभम की प्रारंभिक शिक्षा नेहरू सेवा सदन हाईस्कूल से हुई।