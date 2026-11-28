जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। करवंदिया पहाड़ी में चि‍ह्न‍ित गायघाट व गिजुआही मौजा के दो पत्थर खदान की बंदोबस्ती तिथ‍ि बदली गई है।

अब पत्थर खदान की बंदोबस्ती 30 नवंबर की बजाए 11 दिसंबर को की जाएगी। इसके लिए 29 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

30 नवंबर को निविदा की तकनीकी जांच मूल्यांकन की जाएगी। इसके बाद उसे नौ दिसंबर को सिस्टम से अपलोड किया जाएगा।

फिलहाल 13 हेक्टेयर (31.272 एकड़) में दोनों पत्थर खदानों की पांच वर्ष के लिए बंदोबस्ती की जाएगी। इस संबंध में जिला खनन कार्यालय से संशोधित अधिसूचना जारी कर दी गई है।

रोजगार के खुलेंगे अवसर

जिले में लंबे समय से बंद पत्थर खनन के एक बार फिर चालू होने से लोगों में खुशी की लहर है। पत्थर उद्योग के शुरू होने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिलेंगे और आधारभूत संरचना निर्माण कार्यों में तेजी आएगी।

गायघाट व गिजवाही मौजा ब्लाॅक में दिसंबर तक खनन कार्य शुरू कर दिया जाएगा। करवंदिया एवं गिजवाही मौजा के अन्य दो ब्लाॅक में भी पत्थर खनन के लिए वन विभाग से स्वीकृति मिल गई है। इस बार पुराने नियमावली के तहत क्रशर लाइसेंस लेने का प्रावधान नहीं है और दो किलोमीटर की परिधि में ही सभी क्रशर मशीनें संचालित होंगी। 2012 में बंद कर द‍िया गया था खनन ऑक्शन में शामिल होने वाले व्यवसायियों को ही क्रशर चलाने का लाइसेंस दिया जाएगा। बता दें कि जिला प्रशासन ने जून 2012 में करवंदिया पहाड़ को पूरी तरह से खनन कार्य से मुक्त कर दिया था।