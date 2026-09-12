रोहतास को मिलेगी हवाई कनेक्टिविटी, डीएम ने एयरपोर्ट के लिए चिह्नित जमीन का लिया जायजा

जागरण संवाददाता, सासाराम। रोहतास जिले में एयरपोर्ट निर्माण को लेकर शनिवार को जिला पदाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा ने चेनारी प्रखंड के सबराबाद क्षेत्र का दौरा किया।

इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट निर्माण के लिए चिह्नित किए जा रहे संभावित स्थलों का स्थलीय निरीक्षण कर भूमि की उपलब्धता समेत अन्य जरूरी पहलुओं की जानकारी ली।

निरीक्षण के दौरान डीएम ने भूमि की उपलब्धता, भौगोलिक स्थिति, सड़क संपर्क, उपलब्ध रकबा और आसपास की आधारभूत सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर मौजूद संबंधित कर्मियों से जमीन की प्रकृति और स्थल से जुड़ी अन्य आवश्यक जानकारी भी प्राप्त की।