जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। चेनारी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई है।

यह क्षेत्र कैमूर जिला से सटा होने के कारण इससे दोनों जिलों में व्यापार, पर्यटन, उद्योग, रोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

जिले में एयरपोर्ट निर्माण को लेकर डीएम दीपक कुमार मिश्रा ने चेनारी प्रखंड के सबराबाद के पास प्रस्तावित एयरपोर्ट के लिए न‍िरीक्षण क‍िया।

अंचलाध‍िकारी से मांगी विस्‍तृत रिपोर्ट

उपयुक्त भूमि की उपलब्धता, स्थल की भौगोलिक स्थिति, सड़क संपर्क तथा अन्य तकनीकी पहलुओं के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। अधिकारियों से भूमि की प्रकृति, उपलब्ध रकबा आद‍ि के बारे में पूछा।

डीएम ने अंचलाधिकारी चेनारी को संभावित स्थल से संबंधित आवश्यक जानकारी एवं भूमि का विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

ताकि एयरपोर्ट निर्माण की संभावनाओं को लेकर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा सके। कहा कि एयरपोर्ट के निर्माण से क्षेत्र में बेहतर हवाई कनेक्टिविटी स्थापित होने के साथ-साथ व्यापार, पर्यटन, उद्योग, रोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है।