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रोहतास में प्रशासनिक फेरबदल: नवीन पांडेय को आपदा प्रबंधन की कमान, सासाराम में प्रिया रानी बनीं नई SDM

By Dhanjay Kumar Edited By: Piyush Pandey
Updated: Sun, 30 Aug 2026 03:36 PM (IST)

बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नवीन कुमार पांडेय को रोहतास का अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन बनाया गया है, जबकि अमेत विक्रम बैनामी वरीय उपसमाहर्ता नियुक्त हुए हैं।

बिहार में प्रशासनिक फेरबदल। (फाइल फोटो)

बिहार में प्रशासनिक फेरबदल। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. नवीन कुमार पांडेय रोहतास के अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन नियुक्त।

  2. अमेत विक्रम बैनामी को सासाराम में वरीय उपसमाहर्ता बनाया गया।

  3. आकांक्षा आनंद रोहतास की नई उप विकास आयुक्त होंगी।

जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। पदस्थापना की प्रतीक्षा में रहे बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नवीन कुमार पांडेय को यहां का अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन बनाया गया है, जबकि अमेत विक्रम बैनामी को सासाराम में वरीय उपसमाहर्ता के रूप में तैनाती की गई है।

यातायात डीएसपी अमरकांत मझौली बेगुसराय के एसडीपीओ बनाए गए हैं। वहीं, पदस्थापन की प्रतीक्षा रहे रोहतास के डीडीसी विजय कुमार पांडेय को शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी दी गई है।

विजय कुमार पांडेय यहां पर लगभग तीन वर्ष तक उप विकास आयुक्त के रूप में कार्य किए हैं। उनके द्वारा पूर्व डीएम नवीन कुमार व उदिता सिंह के साथ लोकसभा व विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के उद्देश्य से चलाए गए रोहतास का दम, युवाओं का प्रण कार्यक्रम को धरातल पर उतारने में अहम भूमिका निभाई गई।

आकांक्षा आनंद बनीं रोहतास की डीडीसी

कुछ दिन पूर्व 2023 बैच की आईएएस अधिकारी व मुजफ्फरपुर की महिला एसडीएम आकांक्षा आनंद को रोहतास का नया डीडीसी बनाया गया है, जिन्हें संभवत: सोमवार को योगदान करने की संभावना है।

जबकि यहां के उप विकास आयुक्त विजय कुमार पांडेय पदस्थापन तक मुख्यालय में योगदान करने को कहा गया था। वहीं, 2023 बैच की आईएएस अधिकारी व सदर एसडीएम डॉ. नेहा कुमारी को कटिहार में डीडीसी बनाए जाने के बाद उनके स्थान पर 2024 के भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी प्रिया रानी सासाराम अनुमंडल की जिम्मेदारी संभाली है।

गत दिनों वरीय उपसमाहर्ता ओमप्रकाश लाल को जगदीशपुर तथा बिक्रमगंज के भूमि सुधार उपसमाहर्ता संतोष कुमार को मधुबनी का एसडीएम का एसडीएम बनाया गया है।

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