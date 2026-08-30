रोहतास में प्रशासनिक फेरबदल: नवीन पांडेय को आपदा प्रबंधन की कमान, सासाराम में प्रिया रानी बनीं नई SDM

जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। पदस्थापना की प्रतीक्षा में रहे बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नवीन कुमार पांडेय को यहां का अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन बनाया गया है, जबकि अमेत विक्रम बैनामी को सासाराम में वरीय उपसमाहर्ता के रूप में तैनाती की गई है।

यातायात डीएसपी अमरकांत मझौली बेगुसराय के एसडीपीओ बनाए गए हैं। वहीं, पदस्थापन की प्रतीक्षा रहे रोहतास के डीडीसी विजय कुमार पांडेय को शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। विजय कुमार पांडेय यहां पर लगभग तीन वर्ष तक उप विकास आयुक्त के रूप में कार्य किए हैं। उनके द्वारा पूर्व डीएम नवीन कुमार व उदिता सिंह के साथ लोकसभा व विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के उद्देश्य से चलाए गए रोहतास का दम, युवाओं का प्रण कार्यक्रम को धरातल पर उतारने में अहम भूमिका निभाई गई।