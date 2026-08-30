भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद हटाए गए SDO को मिली नई पोस्टिंग, बिहार में 3 IAS और 27 पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर

राज्य ब्यूरो, पटना। भारतीय प्रशासनिक सेवा के तीन अफसरों को शनिवार को नई जिम्मेवारी सौंपी गई। इसके अलावा बिहार पुलिस सेवा के 27 अफसरों का तबादला किया गया है।

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक सुनील कुमार (IAS Sunil Kumar) को निदेशक अंकेक्षण, वित्त बनाया गया है। पूर्णिया के उप विकास आयुक्त अंजनी कुमार को आयुक्त बीबी राम जी बनाया गया है।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जीविका अनन्या सिंह को बीबी रामजी के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। ग्रामीण कार्य विभाग में अपर सचिव अभय झा को बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम का निदेशक बनाया गया है।

भरत तिवारी एनकाउंटर में हटे SDO को नई पोस्टिंग

3 IAS के अलावा पोस्टिंग के इंतजार में बैठे 44 अफसरों को नई जिम्मेदारी दी गई है। इसमें भोजपुर जिले के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर के दौरान जगदीशपुर के अनुमंडलीय पदाधिकारी रहे संजीत कुमार का भी नाम है, जिन्हें सुपौल में नई पोस्टिंग दी गई है। वह सुपौल सदर का भूमि सुधार उप समाहर्ता का पद संभालेंगे।

भरत तिवारी के परिवार की मांग पर उन्हेंं जगदीशपुर के अनुमंडलीय पदाधिकारी (एसडीओ) पद से हटा दिया गया था। तब से वह नई पोस्टिंग के इंतजार में मुख्यालय में सेवा दे रहे थे। 27 पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर इसके अलावा 27 पुलिस अफसरों का तबादला किया गया है। एएसपी सोनू कुमार राय को उच्चतर प्रभार देते हुए पटना का एसपी प्रशासन बनाया गया है। वहीं उमेश्वर चौधरी को फुलवारीशरीफ जबकि प्रेमचंद सिंह को छपरा सदर का एसडीपीओ-2 बनाया गया है। गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।