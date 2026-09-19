रोहतास में विश्ववकर्मा पूजा जुलूस में 2 की मौत के बाद बवाल, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

संवाद सूत्र, तिलौथू। डेहरी रोहतास राष्ट्रीय राजमार्ग पर अमझोर थाना क्षेत्र के रामडिहरा स्टेशन के पास शुक्रवार की रात लगभग आठ बजे सोन नदी में मूर्ति विसर्जन करने जा रहे बच्चों और युवकों को एक हाइवा ने कुचल दिया। जिसमें एक युवक और एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि सात लोग घायल हैं।

घटना के बाद हादसे में शामिल हाईवा में ग्रामीणों ने आग लगा दी व पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए बल भी प्रयोग किया। घटना के विरोध में शनिवार सुबह से शव के साथ आक्रोषित ग्रामीणों सड़क जाम कर रखा है।

ग्रामीण लाठी चलाने वाले पुलिसकार्मिओ को निलंबित करने, मृतकों के परिजनों को मुआबजा देने व ग्रामीणों पर प्राथमिकी नहीं करने की मांग कर रहे हैl डेहरी रोहतास राजमार्ग पर आज सुबह से खबर लिखें जाने तक यातायात बाधित है। एसडीएम नीलेश कुमार और एसडीपीओ समेत भारी संख्या में पुलिस बाल तैनात है। एसडीएम समझाने का प्रयास कर रहे हैl पांच घंटे से यातायात बंद होने से से दोनों ओर वाहनों की लम्बी कतार लगी हैl सड़क जाम में महिलाएं भी आई हुई है।