औरंगाबाद में हाइवा से कुचलकर शिक्षक की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर जताया विरोध

संवाद सूत्र, देव (औरंगाबाद)। देव थाना क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर भवानीपुर मोड़ के पास शनिवार को हाइवा की चपेट में आने से निजी विद्यालय के शिक्षक अशोक कुमार की मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। घटना की सूचना पर देव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया।

विद्यालय जाने के दौरान हुआ हादसा जानकारी के अनुसार, देव प्रखंड कार्यालय के पास रहने वाले प्रमोद सिंह के पुत्र अशोक कुमार प्रतिदिन की तरह शनिवार सुबह साइकिल से अपने निजी विद्यालय में पढ़ाने जा रहे थे। जैसे ही वे भवानीपुर मोड़ के समीप पहुंचे, देव की ओर से तेज गति से आ रहे हाइवा ने साइकिल सवार शिक्षक को कुचल दिया। दुर्घटना में शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। भारी वाहनों के परिचालन पर रोक की मांग हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने की मांग करने लगे। ग्रामीणों का कहना था कि इस मार्ग पर पूर्व में भी हाइवा और ट्रकों के तेज गति से परिचालन की शिकायत की जाती रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि शिकायतों के बावजूद पुलिस और अन्य अधिकारियों की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।