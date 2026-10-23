जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। रोहतास जिले के पर्यटन को नई पहचान दिलाने की दिशा में सिकरिया डैम से एक अच्छी खबर सामने आई है।

यहां लोकप्रिय रियलिटी शो एमटीवी रोडीज (MTV Roadies) की शूटिंग शुरू हो गई है। इस आयोजन से स्थानीय लोगों में उत्सुकता है।

उम्मीद जताई जा रही है कि शो के माध्यम से रोहतास की प्राकृतिक सुंदरता और यहां के पर्यटन स्थलों को देशभर के दर्शकों तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा।

सिकरिया डैम के आसपास का प्राकृतिक वातावरण इस शूटिंग को खास बना रहा है। पहाड़ी क्षेत्र और प्राकृतिक नजारों के लिए पहचाने जाने वाले रोहतास में किसी लोकप्रिय रियलिटी शो की शूटिंग होना जिले के पर्यटन की संभावनाओं को सामने लाने का अवसर माना जा रहा है।

इससे उन लोगों का ध्यान भी इस क्षेत्र की ओर आकर्षित हो सकता है, जो अब तक रोहतास के पर्यटन स्थलों से परिचित नहीं हैं। निखिल चिनापा ने साझा की शूटिंग की झलक प्राप्त जानकारी के अनुसार, रोडीज गैंग के सदस्य निखिल चिनापा ने इंटरनेट मीडिया पर शूटिंग की एक झलक साझा की है। वहीं, जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा ने निखिल चिनापा के साथ मिलकर शूटिंग का उद्घाटन किया। शूटिंग शुरू होने की खबर सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर इसे लेकर उत्साह देखा जा रहा है। एमटीवी रोडीज युवाओं के बीच लोकप्रिय रियलिटी शो में शामिल है। इसमें प्रतिभागियों को अलग-अलग चुनौतियों और टास्क का सामना करना पड़ता है। ऐसे शो की शूटिंग किसी पर्यटन स्थल पर होने से उस जगह को मनोरंजन के साथ-साथ पर्यटन के नजरिये से भी पहचान मिल सकती है। पर्यटन स्थलों को पहचान मिलने की उम्मीद रोहतास अपनी ऐतिहासिक विरासत, पहाड़ी इलाकों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। सिकरिया डैम पर शूटिंग से जिले की इन खूबियों को व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचाने का अवसर मिल सकता है।

शो में स्थानीय क्षेत्र की झलक सामने आने पर पर्यटकों की दिलचस्पी बढ़ने की भी संभावना है। पर्यटन गतिविधियां बढ़ने से स्थानीय कारोबार को भी लाभ मिल सकता है। पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने पर होटल, भोजनालय, परिवहन और अन्य स्थानीय सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए अवसर पैदा हो सकते हैं। हालांकि, इसका वास्तविक असर शो के प्रसारण और उसके बाद पर्यटकों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। प्रसारण की तारीख का इंतजार शूटिंग शुरू होने के बाद अब दर्शकों की निगाहें शो के आगामी एपिसोड पर टिकी हैं। फिलहाल उपलब्ध जानकारी में शूटिंग के विस्तृत कार्यक्रम और संबंधित एपिसोड के प्रसारण की तारीख की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है।