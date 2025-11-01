Kahargar Vidhan Sabha: रितेश पांडेय की सीट में बदला समीकरण, इस जाति के वोटर बने निर्णायक

मुन्ना पांडेय, परसथुआ (रोहतास)। तीन प्रखंड के 40 पंचायतों को मिलाकर गठन किया गया करगहर विधानसभा का जातीय समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। 2020 के विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय लड़ाई हुई थी। इसमें महागठबंधन के कांग्रेस उम्मीदवार संतोष मिश्र ने एनडीए के जदयू उम्मीदवार वशिष्ठ सिंह (कुर्मी) को लगभग चार हजार मतों से हराकर जीत हासिल की थी।

कांग्रेस उम्मीदवार को लगभग 60 हजार और एनडीए को 56 हजार मत प्राप्त हुए थे। वहीं बसपा उम्मीदवार उदय प्रताप सिंह (कुर्मी) तीसरे स्थान पर थे, उन्हें लगभग 47 हजार से अधिक मत प्राप्त हुए थे। जबकि लोजपा से राकेश कुमार सिंह उर्फ गबरू सिंह (राजपूत) लगभग 17 हजार मत प्राप्त कर चौथे स्थान पर थे।