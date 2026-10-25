रोहतास में जनार्दन तिवारी हत्याकांड मामले का मुख्य आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, 3 हो चुकी अब तक गिरफ्तारी

जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। जिला के करगहर थाना क्षेत्र के डुमरा गांव में दुर्गा पूजा के दौरान बच्चा तिवारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी ओम प्रकाश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है।

हत्याकांड का पूरी तरह से राजफाश कर दिए जाने का दावा रोहतास एसपी राज ने रविवार को सासाराम नगर थाना पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान किया। एसपी ने बताया कि इस मामले में अभियुक्तों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाने का अनुरोध न्यायालय से किया जाएगा।

हत्या मामले का खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि इस मामले में अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य अभियुक्त ओमप्रकाश शर्मा उर्फ नन्हू के अलावा शंभू शर्मा और गुड्डू शर्मा शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपियों के पास से तीन मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं।