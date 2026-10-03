ट्रेन में पेन लेकर घूम रहे थे फर्जी TTE, बिहार में पुरुलिया-आनंद विहार एक्सप्रेस से RPF ने दबोचा

संवाद सहयोगी, डेहरी आनसोन (रोहतास)। पुरुलिया-आनंद विहार एक्सप्रेस में शनिवार को यात्रियों से फर्जी टीटीई बनकर अवैध वसूली कर रहे दो युवकों को आरपीएफ ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।

पकड़े गए आरोपितों के पास से यात्रियों के चोरी किए गए दो एंड्रायड मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। आरपीएफ निरीक्षक राज किशोर कछवाहा के अनुसार वरीय मंडल सुरक्षा आयुक्त दिनेश सिंह तोमर के निर्देशन में स्टेशन परिसर व ट्रेनों में आपराधिक गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाई गई थी।

इसी दौरान प्लेटफार्म संख्या दो पर पहुंची गाड़ी संख्या 14021 अप पुरुलिया-आनंद विहार एक्सप्रेस के कोच एस-पांच में जांच शुरू की गई। जांच टीम ने देखा कि दो संदिग्ध व्यक्ति हाथ में कलम लेकर सोए हुए यात्रियों को जगा-जगाकर टिकट चेक कर रहे हैं। संदेह होने पर जब आरपीएफ ने उनसे पूछताछ की और प्राधिकार पत्र मांगा, तो वे कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके।