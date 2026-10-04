जमीन के टुकड़े के लिए भाई बना कातिल, रोहतास में छोटे भाई की चाकू मारकर हत्या

जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। स्थानीय नगर निगम के दरिगांव थाना क्षेत्र के दलेलगंज मोहल्ले में वर्फ फैक्ट्री के समीप रविवार को बड़े भाई रवि पटवा ने मामूली विवाद में अपने सहोदर छोटे भाई रोहित पटवा 28 वर्ष की चाकू मार कर हत्या कर दी।

पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है तथा उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू को जब्त कर लिया गया है। शव को सदर अस्पताल में पास्टमार्टम कराया जा रहा है। सासाराम एक के एसडीपीओ विप्लव कुमार ने घटनास्थल की जांच के बाद बताया कि दलेलगंज मोहल्ले में रवि पटवा नामक एक व्यक्ति ने अपने छोटे भाई रोहित पटवा को मामूली विवाद में चाकू मार कर हत्या कर दी है। आरोपित को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की गई तथा उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार को बरामद कर लिया गया है। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। जमीन को लेकर चल रहा था विवाद बताया जाता है रवि पटवा और उसके छोटे भाई रोहित पटवा के बीच पिछले कई दिनों से किसी जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। जिसके बाद मामूली बात को ले रवि ने रोहित पटवा पर धारदार चाकू से हमला कर मौत की घाट उतार दिया।

इस घटना के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई। परिवार में कोहराम मचा है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची दरिगांव थाने की पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित रवि पटवा को गिरफ्तार कर लिया है।