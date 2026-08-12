सासाराम और भभुआ होकर चलेगी धनबाद-कोयंबटूर अमृत भारत ट्रेन, दक्षिण भारत का सफर होगा आसान

जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। रोहतास व कैमूर जिले के लोगों के लिए अच्छी खबर है। इन दोनों जिले के लोगों को इलाज कराने के लिए वेल्लोर जाना आसान हो जाएगा। यहां के लोगों की कोयंबटुर तक ट्रेन सेवा शुरू करने की चीर प्रतिक्षित मांग पूरी हो गई है।

रेलवे ने धनबाद से कोयंबटुर तक के लिए नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मंजूरी दे दी है। यह ट्रेन गया, अनुग्रह नारायण रोड, डेहरी आनसोन, सासाराम जंक्शन, भभुआ रोड, डीडीयू होते हुए गंतव्य को जाएगी। हालांकि पूर्व की स्वीकृत संतरागाछी-खातीपुरा तथा गोड्डा-अजमेर एक्सप्रेस नई ट्रेन के चलाने की उम्मीद जिले के लोगों को अभी भी है। रेलवे का जताया आभार धनबाद-कोयंबटुर अमृत भारत ट्रेन चलाने के निर्णय का श्याम सुंदर पासवान, प्रिंस सिंह, जयप्रकाश, शुभम पांडेय, शिवम कुमार, कासिफ कमाल, प्रेम प्रकाश समेत सासाराम रेलफैन एसोसिएशन समेत अन्य संगठन से जुड़े लोगों ने रेलमंत्री व रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के प्रति आभार जताया है।