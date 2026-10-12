BHU में 5 गोल्ड मेडल, फिर न्यायिक सेवा में चयन; सरकारी स्कूल में पढ़ी रोहतास की अंशु ने ऐसे तय किया सफलता का सफर

प्रमोद टैगोर, संझौली (रोहतास)। कचहरी में न्याय की आस लिए भटकते बेबस चेहरों को देखकर एक छोटी-सी बच्ची का दिल पसीज उठा था।

उसने उन लोगों की लाचारी को महसूस किया और मन ही मन ठान लिया कि एक दिन वह जज बनेगी, ताकि जरूरतमंदों को न्याय के लिए बेबस न होना पड़े।

उस वक्त शायद उसे भी अंदाजा नहीं था कि जिस राह पर चलने का उसने सपना देखा है, वहां कदम-कदम पर आर्थिक तंगी और संघर्ष उसका इम्तिहान लेंगे।

लेकिन उसने हार नहीं मानी। आज संझौली के बसौरा गांव की वही बेटी अंशु न्याय की कुर्सी पर बैठकर इंसाफ की जिम्मेदारी निभा रही हैं।

आज जरूरतमंदों के लिए इंसाफ की उम्मीद बनीं अंशु

एक साधारण किसान परिवार में जन्मी अंशु के लिए जज बनने का सफर आसान नहीं था। घर की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि उन्हें महंगे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया जा सके।

गांव के प्राथमिक विद्यालय से पांचवीं तक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने सरकारी स्कूलों में ही शिक्षा हासिल की। रामाधार सिंह उच्च विद्यालय, धनगाई से प्रथम श्रेणी में मैट्रिक और अंजबित सिंह महाविद्यालय, बिक्रमगंज से प्रथम श्रेणी में इंटर की परीक्षा पास की।

इसके बाद अंशु ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) में दाखिला लिया। वर्ष 2013 में सामाजिक विज्ञान से स्नातक और एलएलबी की पढ़ाई के दौरान भी आर्थिक कठिनाइयों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन माता-पिता के सपनों को पूरा करने का जुनून उन्हें आगे बढ़ाता रहा। आज अंशु सीतामढ़ी में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के रूप में सेवाएं दे रही हैं। अतिरिक्त मुंसिफ का दायित्व भी संभाल रही हैं। विधिक जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए जरूरतमंदों को न्याय की राह दिखा रही हैं। कभी बेबस लोगों को देखकर जज बनने का सपना संजोने वाली अंशु आज दूसरी बेटियों के लिए भी प्रेरणा बन चुकी हैं।