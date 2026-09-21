बिहारी बाबू अभिषेक आनंद का जापान में जलवा; IIT से ग्रेजुएट, एसेंचर में नौकरी और अब क्रिकेट टीम का बने हिस्सा
Abhishek Anand Japan Cricket Team: रोहतास जिले के दिनारा प्रखंड के अहिरांव निवासी अभिषेक आनंद अब जापान की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बन गए हैं।
HighLights
रोहतास के अभिषेक आनंद जापान क्रिकेट टीम में शामिल।
आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र ने जापान में नाम कमाया।
भारत-जापान मैच में राष्ट्रीय टीम सदस्य के रूप में मौजूद।
उपेंद्र मिश्र, डेहरी आन सोन (रोहतास)। जिले के दिनारा प्रखंड के अहिरांव निवासी अभिषेक आनंद अब जापान क्रिकेट की टीम का हिस्सा बन गए हैं।
मंगलवार को होने वाले भारत-जापान टी 20 मैच में भले ही उन्हें खिलाड़ी के तौर पर अवसर नहीं मिला हो लेकिन जापान राष्ट्रीय टीम के सदस्य के रूप में उनकी उपस्थिति दोनों देश के खिलाड़ियों के बीच आकर्षण का केंद्र रहेगा।
दिनारा प्रखंड के अहराव गांव निवासी है अभिषेक आनंद के पिता विष्णु देव राय पुलिस निरीक्षक के पद से सेवानिवृत हुए हैं। स्वजन बताते हैं कि अभिषेक को आइआईटी कानपुर से ग्रेजुएट करने के दौरान क्रिकेट से गहरा जुड़ाव रहा है।
View this post on Instagram
वे आईआईटी कानपुर क्रिकेट टीम का कप्तान भी रह चुके हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें जापान की एसेंचर कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव मिला। वे नौकरी के साथ क्रिकेट पर ध्यान देना चाहते थे। जापान में क्रिकेट की संभावनाओं के बारे में जानकारी जुटाने के बाद उन्होंने जापान जाने का फैसला किया।
टोक्यो पहुंचने के बाद उन्होंने नौकरी के साथ क्लब क्रिकेट खेलना जारी रखा। स्थानीय क्रिकेट में उनके बेहतर प्रदर्शन से तीन वर्ष में जापान की राष्ट्रीय टीम में उन्हें स्थान मिल गया।
इस वर्ष टी-20 में नहीं मिला मौका
स्वजन बताते हैं कि भारत के खिलाफ 22 सितंबर को होने वाले मुकाबले के लिए घोषित जापान की 15 सदस्यीय टीम में अभिषेक आनंद को जगह नहीं मिला है।
इसके बावजूद वे जापान की राष्ट्रीय टीम के सदस्य के रूप में वहां मौजूद रहेंगे।हालांकि, नौ मई 2025 को जापान के लिए टी 20 अंतरराष्ट्रीय मैच कुक आइलैंड्स के खिलाफ खेल चुके हैं।
ऐसे मिला जापान टीम में शामिल होने का मौका
अभिषेक के पिता विशुनदेव राय बताते हैं कि जापान की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए जापान में लगातार तीन साल तक रहना, जापान में जन्म लेना या जापानी पासपोर्ट होना आवश्यक है। अभिषेक ने जापान में लगातार तीन साल रहने की पात्रता पूरी की। इसके बाद स्थानीय क्रिकेट में प्रदर्शन और अनुशासन भी उनके चयन में महत्वपूर्ण रहा।
वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन से मिलने की इच्छा
भारत-जापान मुकाबले को लेकर अभिषेक भी खासे उत्साहित हैं। उन्होंने भारतीय टीम के खिलाड़ियों, खासकर वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन से मिलने की इच्छा भी जाहिर की है। बताते हैं कि एक ओर उनकी जन्मभूमि भारत है और दूसरी ओर उनका वर्तमान क्रिकेट सफर जापान से जुड़ा है।
यह भी पढ़ें- चौसा के अखाड़े से जापान तक: एशियन गेम्स में भारतीय कुश्ती टीम में दिखेगा बक्सर के अविनाश का जलवा