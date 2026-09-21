चौसा के अखाड़े से जापान तक: एशियन गेम्स में भारतीय कुश्ती टीम में दिखेगा बक्सर के अविनाश का जलवा

संवाद सहयोगी, चौसा (बक्सर)। चौसा की मिट्टी में कुश्ती के दांव-पेच सीखकर अंतरराष्ट्रीय खेल मंच तक पहुंचे पहलवान अविनाश कुमार अब जापान में होने वाले एशियन गेम्स में भारतीय कुश्ती टीम के साथ नजर आएंगे।

उन्हें भारतीय कुश्ती टीम के स्पोर्टिंग स्टाफ के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। उनकी इस उपलब्धि से चौसा समेत पूरे बक्सर और बिहार के कुश्ती जगत में खुशी का माहौल है।

अविनाश कुमार की इस उपलब्धि को उनके वर्षों के परिश्रम, अनुशासन और कुश्ती के प्रति समर्पण का परिणाम माना जा रहा है।

ग्रामीण परिवेश से निकलकर एशियाई स्तर के खेल आयोजन में भारतीय टीम के स्पोर्टिंग स्टाफ का हिस्सा बनना क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। कुश्ती से जुड़े लोगों के अनुसार, उनकी यह सफलता बिहार के युवा पहलवानों के लिए प्रेरणादायक है।

बक्सर कुश्ती संघ के अनुसार, बिहार की धरती से भारतीय कुश्ती टीम के स्पोर्टिंग स्टाफ के रूप में एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने वालों में अविनाश कुमार की उपलब्धि महत्वपूर्ण है। उनकी इस सफलता पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह, पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह, बिहार कुश्ती संघ के अध्यक्ष विशाल सिंह, सचिव विनय कुमार, बक्सर कुश्ती संघ के सचिव विकास राज और अध्यक्ष अशोक सिंह समेत कुश्ती से जुड़े लोगों ने बधाई दी है।