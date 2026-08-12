रोहतास के चेनारी में बदमाशों ने किशोर को मारी गोली, सासाराम रेफर

संवाद सूत्र, चेनारी (रोहतास)। स्थानीय चेनारी-कुदरा स्टेट हाईवे पर प्रखंड मुख्यालय के सामने बुधवार की देर शाम अज्ञात अपराधियों ने एक किशोर को गोली मार दी। गोली लगने से किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरातफरी का माहौल कायम हो गया।

घायल की पहचान कैमूर जिले के करमचट थाना क्षेत्र के कुडारी गांव निवासी गोरख बिंद के 17 वर्षीय पुत्र ददन बिंद के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार किशोर चेनारी नगर पंचायत के न्यू मोहल्ले में भी रहते हैं।