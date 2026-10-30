सांसद पप्पू यादव की पहल पर, बनमनखी, मधेपुरा और काढ़ागोला स्टेशनों के विकास को पहुंची केंद्रीय टीम, बदलेगी तस्वीर

संवाददाता, पूर्णिया। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के निरंतर प्रयासों और रेल मंत्रालय से की गई मांगों का सकारात्मक असर अब धरातल पर दिखने लगा है। क्षेत्र के बनमनखी, मधेपुरा और काढ़ागोला रोड रेलवे स्टेशनों के सर्वांगीण विकास एवं अवसंरचना सुधार की दिशा में रेलवे प्रशासन ने बड़ी पहल की है।

'अमृत भारत स्टेशन योजना' की तर्ज पर इन स्टेशनों पर अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार की संभावनाओं का आकलन करने के लिए गुरुवार को रेलवे की एक उच्चस्तरीय केंद्रीय टीम ने विस्तृत निरीक्षण किया। इस विशेष जांच व निरीक्षण दल में पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर के मुख्य अभियंता अनिल कुमार मुख्य रूप से शामिल रहे। निरीक्षण के दौरान डीआरयूसीसी सदस्य सह सांसद के आधिकारिक प्रवक्ता राजेश यादव भी अधिकारियों के साथ मौजूद रहे। पप्पू यादव के प्रयासों से शुरू हुई प्रक्रिया सांसद प्रवक्ता राजेश यादव ने बताया कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव लंबे समय से सीमांचल और कोसी क्षेत्र के इन महत्वपूर्ण स्टेशनों के पुनर्विकास की आवाज उठा रहे थे। उन्होंने रेल मंत्री से व्यक्तिगत मुलाकात कर ज्ञापन सौंपने के साथ-साथ रेलवे के शीर्ष अधिकारियों को पत्र लिखकर ध्यान आकृष्ट कराया था। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जल्द ही टेंडर और निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे इस क्षेत्र के यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्राप्त होंगी।

पूर्णिया कोर्ट स्टेशन का होगा कायाकल्प, मिलेंगे आधुनिक साधन निरीक्षण के दौरान पूर्णिया कोर्ट स्टेशन को आधुनिक रेल केंद्र के रूप में विकसित करने पर विशेष चर्चा हुई। सांसद द्वारा रेलवे बोर्ड और क्षेत्रीय अधिकारियों के समक्ष रखी गई प्रमुख मांगों में शामिल हैं: