पूर्णिया में 'अर्णब' चक्रवात का असर शुरू, बूंदाबांदी से लुढ़का पारा, अगले 48 घंटे के लिए येलो अलर्ट

संवाददाता, पूर्णिया। Arnab Cyclone Impact Rain: बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान 'अर्णब' (Arnab Cyclone) का असर अब पूर्णिया और सीमांचल के अन्य जिलों में साफ तौर पर दिखने लगा है। हालांकि इस क्षेत्र में इसका आंशिक प्रभाव ही है, लेकिन इसके बावजूद मौसम के मिजाज में अचानक बड़ा बदलाव आ गया है।

गुरुवार को दिनभर आसमान में काले बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी का दौर चलता रहा। बादलों की घनी चादर के कारण पूरे दिन सूरज के दर्शन नहीं हुए और चली ठंडी हवा ने तापमान को सामान्य से नीचे ला दिया।

मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, गुरुवार को दिन में 0.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जबकि अधिकतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अगले 48 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी पूर्णिया मौसम केंद्र के वैज्ञानिक सहायक राकेश कुमार ने जानकारी दी कि बंगाल की खाड़ी में बने इस चक्रवाती तूफान के कारण इलाके में नमीयुक्त पुरबा हवा (4 से 5 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से) चल रही है, जिसके प्रभाव से तापमान में दो डिग्री की गिरावट आई है।

मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक 'अर्णब' साइक्लोन का असर बने रहने की संभावना जताई है। इस दौरान 20 से 25 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, हल्की से मध्यम बारिश होने तथा कई स्थानों पर मेघगर्जन के साथ वज्रपात (आकाशीय बिजली) गिरने की आशंका है। इसे देखते हुए अगले 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।