'पति अच्छा है मगर...', बहू की शिकायत पर पुलिस ने निकाली गजब तरकीब; खुशी-खुशी मान गई टेंशन देने वाली सास

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। पुलिस परिवार परामर्श केंद्र ने पति-पत्नी, सास, देवर एवं गोतनी के बीच विवाद से संबंधित एक मामले को सुलझा लिया। केंद्र में पत्नी की शिकायत थी कि उसका पति बहुत अच्छा है, फिर भी वह अपने ससुराल में नहीं रहना चाहती।

केंद्र के सदस्यों द्वारा जब पूछा गया कि पति अच्छा है फिर भी ससुराल में नहीं रहोगी, इसका क्या कारण है? पत्नी ने बताया कि उसका पति जब घर में नहीं रहता है, तो सास, देवर व गोतनी मिलकर उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट किया करते हैं।