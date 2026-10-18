जागरण संवाददाता, छपरा। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अटल नगर मोहल्ले में रंगदारी और आपसी विवाद को लेकर हुई चाकूबाजी में बिहार पुलिस के हेड क्लर्क और उनके पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए।

हमले में घायल पंकज कुमार सिंह पूर्णिया एसपी कार्यालय में हेड क्लर्क के पद पर कार्यरत हैं। उनके पुत्र अंबुज सिंह की गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद पटना रेफर कर दिया।

घर की सफाई के दौरान हमला पंकज कुमार सिंह ने बताया कि वह दशहरा की छुट्टी में अपने घर आए थे। इसी दौरान घर की साफ-सफाई कर रहे थे, तभी बगल के पड़ोसियों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया।